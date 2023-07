L’assessora Mazzei: “A Portoferraio nel 2024 un percorso fra il Grigolo e la Villa dei Mulini” / Video

Portoferraio (Isola d’Elba, Livorno), 16 luglio 2023 – Nadia Mazzei, assessora alla cultura del Comune di Portoferraio, annuncia un percorso tra il Grigolo e la Villa dei Mulini. Un progetto che potrebbe essere realizzato nel 2024.

Intanto si apre il 28 luglio “Incursioni parallele”, la nuova mostra alla Pinacoteca Foresiana. Creare la vera città di Cosimo I e Napoleone non è una chimera. Un percorso che consenta di muoversi alla scoperta di Portoferraio tra Fortificazioni medicee e luoghi napoleonici è possibile. Il ripristino e la messa in sicurezza del percorso di trekking urbano che unisce il Grigolo alla Villa dei Mulini è tra i progetti dell’amministrazione comunale.

Assessora, quali sono le novità di quest’estate?

"E’ un’estate calda, e non solo dal punto di vista meteorologico, perché avremo molte novità culturali. In primis inaugureremo il 28 luglio la grande mostra “Incursioni Parallele” in collaborazione con la Galleria Nazionale di Arte Moderna (GNAM) di Roma alla Pinacoteca Foresiana, che ha recentemente ricevuto il riconoscimento regionale. L’esposizione porterà alcuni capolavori di autori già presenti in Pinacoteca come Fattori, Nomellini, Lloyd, Signorini e Ciseri”.

E alle Fortezze bolle qualcosa in pentola?

"Eccome, stiamo recuperando un altro spazio inutilizzato nei bastioni più imponenti e panoramici delle Fortificazioni medicee, che verrà adibito a zona espositiva con tutte le opere donate al Comune di Portoferraio dal Maestro Italo Bolano oggi dislocate in vari locali del Forte Falcone”.

Sono terminati anche i lavori sotto il Forte Stella?

"Sì, finalmente da quest’estate è fruibile al pubblico un altro locale restaurato sotto il Forte Stella chiuso da lungo tempo. Il ripristino di un percorso di trekking urbano consentirà già dal prossimo anno di mettere in collegamento Fortezze e Villa napoleonica dei Mulini, dando vita alla “città di Cosimo I e Napoleone” nel vero senso della parola”.

di Valerie Pizzera