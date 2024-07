"L’auspicio è un bando unico che copra tutto l’Arcipelago"

ISOLA DEL GIGLIO

Domani sciopero dei dipendenti della Toremar anche a Porto Santo Stefano e Isola del Giglio. Nel frattempo Maregiglio sta alla finestra, ma spera nel bando unico. La situazione sul nuovo bando di gara per la continuità territoriale dell’Arcipelago preoccupa tutti gli addetti ai lavori. Preoccupazione espressa sia dal sindaco dell’Isola del Giglio Armando Schiaffino che dalle parti politiche e sindacali, anche nazionali, che si sono espresse sulla vicenda. Così l’altra compagnia che effettua il trasporto da e per l’Isola del Giglio, la Maregiglio, auspica una soluzione unica per il bando. "Siamo in attesa di capire cosa accadrà – sottolinea l’amministratore di Maregiglio, Gabriele Rum –. Ci muoveremo di conseguenza: lo scenario più probabile, secondo me, sarà quella di un bando unico su tutto l’Arcipelago. Qualora fosse la Toremar ad aggiudicarselo, auspichiamo di poter continuare la collaborazione di questi 13 anni. Gli armatori valuteranno il futuro bando e faranno la loro offerta. La Toremar ha le navi a disposizione e ha 13 anni di servizio: avrà quindi un’idea più chiara rispetto ad altri armatori che potrebbero arrivare, ad esempio, anche dall’estero".

Per quanto riguarda lo sciopero di domani, Maregiglio è a disposizione per aiutare sui disagi che potrebbero emergere. "Sappiamo che la Toremar effettuerà due coppie di corse su cinque – prosegue Rum –. Vedremo se riusciremo ad ovviare col servizio che già facciamo noi, altrimenti potremmo aggiungere una corsa in più. Comunque qualche disagio per gli utenti ci sarà. Il mercato del Giglio e di Giannutri è stabile, i numeri ci sono. In sintesi, tutti auspichiamo il bando con un armatore unico per l’Arcipelago. In caso contrario, cercheremo la soluzione migliore per noi".