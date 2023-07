Liceo Cecioni senza aule per i nuovi iscritti. Cgil: "La Provincia propone i container"

Livorno, 9 luglio 2023 – Al Liceo Cecioni di Livorno ormai non sanno più dove mettere i nuovi iscritti: 150. Una benedizione da una parte perché vuol dire che la scuola è attrattiva. Una maledizione dall’altra perché le mura non si allungano come un elastico.

L’ultima idea proposta dalla Provincia (ente competente per l’edilizia scolastica delle superiori) è quella di mettere dei container - "senza servizi igienici" - nel giardino della scuola.

Spiega il paradosso Galiei Veronica Virgili (segretaria generale Flc-Cgil (provincia Livorno). "Dal prossimo anno scolastico, al Liceo Cecioni ci saranno 150 nuove iscrizioni (sei classi in più), ma non si sa dove sistemarle. Da febbraio (quando si sono chiuse le iscrizioni) la Provincia era informata e sembrava avesse risolto il problema in alcuni spazi al complesso della Gherardesca. Invece dopo i sopralluoghi, sono emersi problemi di areazione e illuminazione degli ambienti individuati che sono stati scartati. È naufragata anche l’idea di trasferirci gli uffici amministrativi del Cecioni, per ricavare al posto della segreteria le aule necessarie".

Così la Provincia a metà giugno ha giocato la carta "dei moduli (container, ndr) senza bagni nel giardino della scuola. – conclude la Virgili – Ma non ci sono conferme e la scuola a breve dovrà organizzari per il nuovo anno. Cgil da dicembre 2022 chiede un incontro alla Presidente della Provincia Sandra Scarpellini. Ci risponda".

M.D.