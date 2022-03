Limoncino, imbarazzi sulla ’strada’

La spinosa questione di via del Limoncino e della discarica è stata discussa ieri in sede di Consiglio per la sicurezza e l’ordine pubblico da Prefetto, Questore, Sindaco e rappresentanti delle forze dell’ordine pubblico. Il Prefetto Paolo D’Attilio sul transito dei mezzi pesanti in via del Limoncino ha detto "trattandosi di una questione attinente a rapporti tra privati, si auspica che i proprietari possano addivenire ad un accordo che permetta di contemperare le varie istanze". Al tavolo del Cosp è stato sottolineato inoltre che "la società Livrea è autorizzata dalla Regione a conferire rifiuti nel lotto 1 della discarica". Per quanto riguarda l’impiego delle forze dell’ordine in via del Limoncino "è stato disposto e continuerà nei prossimi giorni - ha precisato la Prefettura - non per scortare i camion con i rifiuti, ma per garantire l’ordine pubblico. Certo è un compito impegnativo che implica l’uso quotidiano di mezzi e personale". Al tavolo prefettizio è stata analizzata l’iniziativa che sta intraprendendo il Comitato contro la discarica che rivendica, alla pari della ditta Livrea, il diritto di proprietà su via del Limoncino quale strada privata non percorribile dai camion a fini industriali. Nelle sue intenzioni il Comitato costituirà un ’condominio’ con i frontisti di via del Limoncino per redigere così un regolamento d’uso della medesima strada. Ed è prevedibile che tale regolamento sarà restrittivo in riferimento al passaggio dei mezzi autorizzati. Intanto il Sindaco Luca Salvetti ha confermato che "proseguono i contatti con il Comitato il cui legale è a lavoro per un esposto" che ha lo scopo di bloccare il passaggio dei camion. Intanto il Comitato ha inviato la diffida alle ditte Livrea e Bellagamba perché non facciano passare i camion come disposto dai giudici. L’amministrazione ha fatto "richiesta ufficiale alla Regione per la convocazione della conferenza dei servizi per il ...