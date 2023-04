Litigano al Serd: spuntano un taglierino e un coltello, denunciata una ragazza

Portoferraio (Livorno), 30 aprile 2023 – Intervento dei carabinieri e della polizia al Serd di Portoferraio a causa di una lite degenerata tra due pazienti.

Secondo quanto spiegato dall'Arma sarebbero venuti alle mani per motivi ancora non chiari, forse per una ragazza contesa. Calmati gli animi non senza difficoltà i militari, per scongiurare eventuali «recrudescenze della lite, mettendo in sicurezza i presenti e il personale ospedaliero», hanno proceduto a controllare, con l'ausilio della polizia, «tutte le parti in causa».

È stato così che la fidanzata di uno dei due contendenti, una 22enne lì presente, è stata trovata in possesso di un 'cutter' con lama di 2,5 centimetri non sapendo fornire una giustificazione. Il taglierino è stato sequestrato e la giovane denunciata per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere. Nel corso dell'intervento i carabinieri hanno anche sequestrato un coltello da cucina con la lama di 9 centimetri, «spuntato nel corso della violenta lite e per il cui possesso sono ancora in corso ulteriori accertamenti».