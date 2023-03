“Livornese cronista” con Il Telegrafo e La Nazione: mandate foto e video al nostro WhatsApp 366.6655723

Computer

Avete qualcosa da segnalare al “Telegrafo online” e a “La Nazione Livorno”? Qualcosa che vi colpisce andando in giro per la nostra Livorno? Situazioni di decoro ferito, strade, piazze, monumenti, luoghi per i quali vorreste che vi fosse maggiore attenzione e maggior cura? Avete voglia di documentare disservizi? Vi diamo la possibilità di farlo attraverso le vostre foto, i vostri video e i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp 366.6655723.

Ogni livornese può essere “cittadino cronista” con un messaggio. La vostra testimonianza secondo noi è fondamentale per conoscere e capire meglio la città in cui viviamo e che amiamo. “Il Telegrafo online” e “La Nazione Livorno” vogliono essere i vostri occhi e la vostra voce, uno strumento in più per dare spazio ai vostri punti di vista.

Inviate quindi le vostre foto, i vostri filmati, le vostre segnalazioni al WhatsApp 366.6655723 per consentirci di approfondire con voi e per voi le situazioni che vi stanno a cuore.