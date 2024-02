Livorno, 35enne danneggia 29 motorini: denunciato

Livorno, 11 febbraio 2024 – Ha danneggiato 29 tra motorini e scooter che erano posteggiati in una strada a Livorno. Un 35enne di origini nordafricane, residente a La Spezia e già noto alle forze dell'ordine, è stato perciò denunciato dai carabinieri per danneggiamento aggravato. I militari sono intervenuti in borgo dei Cappuccini intorno alle 14 di ieri, sabato 10 febbraio, dove alcuni cittadini, tramite il 112, avevano segnalato un uomo che stava danneggiando, colpendoli e spingendoli a terra, dei motorini parcheggiati in fila. I militari hanno constatato che 29 motocicli presentavano danni di vario tipo alla carrozzeria e agli specchietti, il cui ammontare economico è ancora da quantificare. Il 35enne, in stato di agitazione per motivi personali, era ancora sul posto in quanto era stato fermato da alcuni passanti che avevano assistito alla scena. I militari lo hanno accompagnato in caserma per gli accertamenti del caso e denunciato