Livorno, alla Terrazza Mascagni la più grande mostra al mondo dedicata alle chitarre Fender

LIVORNO

Il magico mondo della Fender. Non è una chitarra normale, è un mito. La Fender è l’inizio della musica moderna, nel ’51 nasce il primo prodotto elettrico e anche il primo basso elettrico prodotti da Leo Fender. E c’è anche una chitarra del 1947 fatta dalle mani di Leo Fender. A questi gioielli è dedicata l’esposizione nel Villaggio Eden alla Terrazza Mascagni, la grande tensostruttura di 800 metri quadrati pensata da Fondazione LEM per ospitare iniziative ed eventi fino al 26 di maggio. Una collezione unica al mondo, la più grande che sia mai stata dedicata alle chitarre Fender, di Flavio Camorani che, per il quinto anno consecutivo, espone proprio davanti al locale Surfer Jo. Fondazione LEM e i responsabili del Surfer Joe hanno ideato questo evento “Guitar & Keys” per gli appassionati fino al 5 maggio. Tanta musica a partire dalle 14,30 all’interno della tensostruttura.

Eden è il nome del parco divertimenti che, nell’ultimo decennio del 1800, fu realizzato su quella che all’epoca era la Spianata dei Cavalleggeri. Trasformata negli anni Trenta del Novecento nella bellissima terrazza che oggi conosciamo, nel secondo dopoguerra fu intitolata a Pietro Mascagni. Proprio per ricollegarsi alla memoria storica di questo luogo destinato all’intrattenimento, è stato deciso di chiamare “L’Eden alla Terrazza Mascagni” la grande tensostruttura per contenere una serie di iniziative che animeranno un luogo iconico per livornesi e turisti, da sempre destinato al passeggio e allo svago.

Sono sei gli appuntamenti che scandiranno, all’interno della grande tensostruttura di 800 metri quadrati, l’avvicinamento all’ “estate più lunga del mondo“.