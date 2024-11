Livorno, oltre 30 arresti in due mesi. Operazioni ’Alto impatto’, il bilancio

Livorno, 16 novembre 2024 – Va avanti l’operazione ’Alto impatto’, voluta dal Prefetto Giancarlo Dionisi, d’intesa con i vertici delle Forze di Polizia e con il Sindaco Luca Salvetti. L’iniziativa, che interessa il centro di Livorno, ha evidenziato numeri che rispecchiano una capillare attività interforze di controllo e prevenzione verso ogni forma di illegalità. La decisione di procedere in questo modo, è stata presa dopo episodi di criminalità allarmanti (avvenuti in estate), concentrati tra piazza della Repubblica, piazza Garibaldi e la zona di via Grande.

“Dalla fine di settembre, la città di Livorno è teatro di una serie di operazioni ad alto impatto mirate a contrastare la criminalità e a migliorare le condizioni di sicurezza e vivibilità urbana. Queste attività, svolte in sinergia tra le forze dell’ordine, il Comune di Livorno e gli altri enti territoriali, stanno già producendo risultati significativi, contribuendo a ridurre gli indici di criminalità, con particolare riferimento a fenomeni di criminalità predatoria come spaccio di sostanze stupefacenti, rapine, furti e prostituzione” dichiara il Prefetto Diosi, a quattro mesi dal suo insediamento. Sempre il Prefetto illustra i risultati di questa azione capillare: “La presenza e le operazioni coordinate, hanno dato a tutti un chiaro segnale di forte presenza con effetto di deterrenza continuativa sul territorio.

I risultati delle azioni congiunte dal 23 settembre scorso, hanno portato ad eccellenti risultati. 31 soggetti arrestati, 64 denunciati, 38 sanzionati dall’autorità amministrativa, 5655 soggetti controllati, dei quali 1138 stranieri, 2128 veicoli controllati, 229 violazioni al codice della strada. 116 Esercizi pubblici controllati con una proposta di revoca licenza. 13 stranieri espulsi di cui 10 accompagnati ai CPR. 2 di loro destinatari dell’ordine di lasciare il territorio nazionale”. Prosegue il Prefetto: “Tra i materiale sequestrato 2735 euro, 6 veicoli, 10 armi; 16 chili di haschisch, 53,79 grammi di cocaina”.

E annuncia che “le operazioni che proseguiranno senza sosta, nelle prossime settimane saranno estese anche ad altri quartieri e zone di Livorno, sempre con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei cittadini e migliorare la qualità della vita sul territorio”. Nell’ambito delle politiche di prevenzione della criminalità, il Ministro dell’Interno per il 2024, ha messo a disposizione per il Fondo Unico Giustizia 4 milioni di euro. “Al Comune di Livorno – fa sapere Dionisi – sono stati assegnati 38.664,84 euro. Potrà presentare domanda alla Prefettura allegando una scheda del progetto, che dovrà concludersi entro il 30 novembre 2025.