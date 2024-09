Livorno, ecco i candidati per il consiglio provinciale

Livorno, 10 settembre 2024 – Nell’ambito del procedimento elettorale per le elezioni del 29 settembre 2024, sono state depositate le liste dei candidati per il rinnovo dei componenti del Consiglio Provinciale di Livorno. Dopo le verifiche sulla documentazione, sono state dichiarate ammissibili le liste: Per la Provincia di Livorno, capolista Enzo Calderone, consigliere del Comune di Rosignano Marittimo. La lista Livorno Provincia civica, capolista Francesca Fabbiani, consigliera del Comune di Rosignano Marittimo e Provincia democratica, capolista Eleonora Agostinelli, consigliera del Comune di Livorno. I provvedimenti di ammissione, contenenti l’elenco dei candidati, sono pubblicati sul canale Istituzionale del sito della Provincia.

Mercoledi 11 settembre l’Ufficio elettorale procederà con il sorteggio del numero d’ordine delle liste sulle schede e sul manifesto elettorale. Le elezioni provinciali sono di secondo livello, perciò partecipano solo sindaci e consiglieri comunali in carica alla data della consultazione elettorale.

Per la lista per La Provincia di Livorno corrono: Calderone Enzo, Di Paola Paolo, Giannellini Massimo, Giusti Lara, Guarducci Alessandro (già candidato sindaco a Livorno del centro destra), Mannu Lucia, Menicagli Silvia, Merli Mirta, Perini ALessandro, Poli Samanta, Scarascia Stefano.

Per la Lista Provincia Democratica: Agostinelli Eleonora, Bardi Laura, Caruso Pietro, Galli Lia, Grosso Michele, Parello Edoardo, Pinotti Daniele, Ricci Francesca, Schillaci Cristina, Signorini Gabriele, Solforetti Andrea, Tomei Piero. Per la lista Livorno Provincia Civica: Fabbiani Fancesca, Pernici Costanza, Ferretti Roberta, Bertozzi Denise, Franchi Davide Samuele, Filippi Dario, Morini Andrea, Panciatici Pietro e Bettini Teresa.