Livorno, incendio nello spogliatoio di una nave mercantile

Livorno, 3 dicembre 2024 – Incendio all’interno di una nave mercantile a Livorno. È successo intorno alle ore 11, quando le fiamme sono divampate per cause in corso di accertamento all’interno della Star Istind, presso la calata Alto Fondale nel porto industriale.

L’incendio ha interessato l’interno di un locale adibito a spogliatoio dentro al mercantile ormeggiato. Sul posto sono subito intervenute le squadre dei vigili del fuoco con l’ausilio di una autoscala e del carro autoprotettori.

Al momento non risultano persone coinvolte.