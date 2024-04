Livorno, installa telecamere nel bar per controllare i dipendenti: denunciata

Livorno, 30 aprile 2024 - In un bar nella zona sud di Livorno, i Carabinieri hanno rilevato gravi irregolarità, trovando installati degli impianti audiovisivi per la sorveglianza dei dipendenti. La presenza irregolare di telecamere sul posto di lavoro è stata contestata dai carabinieri alla titolare dell'attività, una 30enne di origini asiatiche che, in violazione dello Statuto dei Lavoratori, è accusata di aver utilizzato gli impianti audiovisivi all'interno del suo bar con finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. La titolare dell'attività è stata così deferita all'autorità giudiziaria labronica nonché sanzionata amministrativamente per un importo di circa 400 euro.

Maurizio Costanzo