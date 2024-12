Livorno, tunnel di Montenero chiuso in direzione sud dalle 21 del 2 dicembre fino alle 6 del 3 dicembre

Livorno, 2 dicembre 2024 – Il tunnel di Montenero sarà temporaneamente chiuso stanotte in direzione sud per il completamento dell’intervento Anas riguardante rilievi planoaltimetrici propedeutici all'ammodernamento degli impianti tecnologici e illuminotecnici della galleria. La chiusura sarà effettuata dalle ore 21 di oggi, lunedì 2 dicembre, alle ore 6 di domani, martedì 3 dicembre. Per i veicoli provenienti da nord e diretti verso sud l’ultima uscita utile dalla Variante sarà “Montenero”, dalla quale è comunque facilmente raggiungibile la via Aurelia verso Rosignano-Grosseto-Roma.

Nessun problema invece nella direzione opposta, cioè per chi percorre la Variante da sud verso nord: in questa direzione, stanotte, la relativa galleria rimarrà aperta e dallo svincolo del Maroccone si potrà proseguire in tutte le direzioni.