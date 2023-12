Livorno, ubriaco sul ciclomotore: denunciato 25enne

Livorno, 29 dicembre 2023 - In auto con un tasso alcolemico che è il doppio di quello consentito dalla legge. Per questo, è stato denunciato in stato di libertà un 25enne che, in orario notturno, è stato sorpreso alla guida del proprio ciclomotore in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’abuso di alcol e in possesso di sostanza stupefacente.

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, i carabinieri hanno fermato e sottoposto ad alcoltest il 25enne che ha riportato un tasso di 1,04 gr/l, oltre il doppio rispetto al limite consentito.

Dagli accertamenti è emerso che il ragazzo aveva dei precedenti per uso di sostanze stupefacenti e pertanto i militari hanno eseguito una perquisizione personale che ha permesso di rinvenire 0,36 grammi di hashish.

Il 25enne è stato segnalato alla Prefettura di Livorno quale assuntore per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. Il veicolo è stato sottoposto a fermo.

Sempre i carabinieri hanno denunciato un 42enne livornese, pluripregiudicato, per furto in abitazione e danneggiamento.

Secondo la ricostruzione, l’uomo si sarebbe introdotto all’interno di un garage condominiale in via Roma e si sarebbe appropriato di un casco da motociclista e di un set di chiavi inglesi. Le indagini dei carabinieri, supportate da alcune testimonianze raccolte sul posto, hanno permesso di identificare l'uomo e denunciarlo.