Andy & Bowieness con Andrea Fumagalli dei Bluvertigo stasera alle 21.45 sul palco dei ‘20Eventi’, al piazzale d’Alaggio al porticciolo di Marina. Prosegue la rassegna estiva del Comune di Piombino con un omaggio a David Bowie. Stasera Andrea Fumagalli (in arte Andy), cofondatore insieme a Morgan dei Bluvertigo, porta sul palco un omaggio a David Bowie. Polistrumentista e pittore, Andy ha ideato lo show per mettersi in gioco e confrontarsi con un mondo molto complesso ma altrettanto affascinante. Con la complicità di Alberto Linari alle tastiere, Bob Counts al basso, Filippo Guerini alla chitarra, Marcello Schena alla batteria, la voce femminile di Nicole Pellicani e synth e performance artistiche di Lilly, la scaletta si muove in ordine sparso tra i più grandi successi di uno degli artisti più eclettici degli ultimi decenni. Con cura per la voce, la scena e i costumi, Andy veste i panni di David Bowie senza mai cercare di imitarlo ma solamente rendendo omaggio alla sua arte. L’apertura dei cancelli dell’area festival è prevista dalle 20: coloro che sono in possesso della prenotazione al concerto dovranno presentarsi alla biglietteria, collocata in piazzale d’alaggio, muniti di conferma di prenotazione cartacea o digitale.

Da domani al piazzale d’alaggio si apre il Festival Altroscena con sette eventi dedicati al teatro. Si inizia domani con il Montanari e Bardani show per poi proseguire con ‘Mumble Mumble, confessioni di un orfano d’arte’ con Emanuele Salce (6 agosto), ‘La storia di Re Lear’ con Vanessa Scalera (7 agosto), ‘Kitarraevoce’ di Edoardo Pesce (8 agosto), l’orchestra sinfonica L’anello musicale (9 agosto), Francesco Sarcina de Le vibrazioni sarà sul palco l’11 agosto per poi concludere con ‘E poi uscimmo a riveder le stelle...’ con Giorgio Colangeli, il 12 agosto.

