“L’Olio No Cubone lo doneremo al sindaco”: raccolte le olive in via San Marino

Livorno, 15 ottobre 2023 – Nell’area verde di via San Marino a Scopaia, sulla quale l’amministrazione comunale ha previsto la costruzione di una struttura sportiva polivalente (finanziata con i fondi Pnrr), contro la quale i residenti del quartiere si sono mobilitati costituendo il Comitato No Cubone, ieri mattina è stata organizzata la raccolta delle olive.

Infatti ci sono almeno una trentina di alberi di olivo. Il terreno sul quale sorgono gli alberi nei giorni scorsi è stato liberato dai cespugli.

"Anche la presenza degli olivi – sottolinea il Comitato No Cubone – rappresenta un grande valore che esprime la eterogeneità della vegetazione in questa zona, con essenze arbore che forniscono riparo e nutrimento a insetti, alla più varia fauna e aviofauna, oltre a fare di questa area un’isola di biodiversità all’interno del panorama agreste in cui sorge, in netto contrasto con il contesto urbano con cui confina". Si tratta di un’area verde "di immenso valore che non può essere distrutta da una colata di cemento. – aggiungono i cittadini – Qui infatti dovrebbe sorgere un impianto sportivo polivalente finanziato con i fondi Pnrr".

Così ieri mattina già dalle 9, insieme ai volontari dell’associazione Acchiappa rifiuti, è stata effettuata una ulteriore pulizia dai rifiuti abbandonat nel terreno di via San Marino. Dopodiché sono state stese le reti e con i rastrelli e le cassette si è proceduto alla raccolta delle olive. "Al momento della pesa è stato calcolato che siamo riusciti a raccogliere quasi 80 kg. di olive, che porteremo a frangere al frantoio di Chianni. – annuncia il Comitato No Cubone – L’olio che ne ricaveremo super-biologico, ribattezzato ’Olio no Cubone’ verrà con molta probabilità donato al sindaco Luca Salvetti".

