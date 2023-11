Loredana Bertè: “Bel tributo, grazie all’artista Morozzi”

Livorno, 22 novembre 2023 – Mia Martini e Loredana Bertè in Borgo Cappuccini. Non dal vivo, ma dipinte sulle saracinesche. Magari potessimo incontrare per strada Mimì, a passeggio, in un mercoledì qualunque.

Accontentiamoci di fissare i civici 139 e 141 dello storico quartiere labronico, per ammirare i ritratti a mano di due delle voci più intense, vissute e inconfondibili della musica italiana. Merito del pittore Antonio Morozzi, e della sua ultima fatica: la 130esima in Borgo, la 200esima in città. ‘Piccolo uomo’ e ‘Non sono una signora’, i brani inseriti accanto ai volti di Bertè e Martini. Più attuali che mai.

"Dico sempre: le saracinesche non sono mie, ma di chi ne ha bisogno: per un sorriso, per ricordare. Non necessariamente opere d’arte, o ritratti fedelissimi, ma dipinti che giocano con la difficoltà della loro superficie corrugata, lungo i preziosi ricordi di tutti", le parole di Morozzi.

"Le donne sono poco rappresentate - sostiene il pittore -, sicché ho cominciato con Mina, Alda Merini, Virna Lisi, Anna Magnani, fino alla poetessa afro americana Maya Angelou, che scriveva: "Cerca di essere l’arcobaleno nelle nuvole del tuo prossimo".

Con Loredana e Mia ho voluto rappresentare due donne ammirevoli, che hanno sofferto ma che hanno fatto tanto per le donne e per il genere umano. Le ho dipinte in modo che si guardassero a vicenda, per stare l’una vicina all’altra". Ma perchè dipingere proprio sulle saracinesche? "Ognuno ha il suo modo di voler condividere un messaggio. In tanti oggi si affidano ai social. Se ci pensiamo, queste si alzano e si abbassano proprio come quando col dito si scrolla il telefonino. Il mio intento era quello di condividere l’arte attraverso un messaggio che arrivasse alle persone del quartiere. Un messaggio autentico, ottimistico, semplice ma forte, che rende vivo un amore tra sorelle che può estendersi a chi ogni mattina passa per Borgo Cappuccini".

L’opera non è sfuggita alla cantautrice, che ha ringraziato Morozzi via Instagram: "Grazie all’artista che ci ha dedicato questo tributo". Morozzi ha risposto? "Contentissimo, le ho inviato cuori blu chiedendole di fare una videochiamata, sperando che accetti".

