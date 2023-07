Luca de Michieli Vitturi, 15 anni: è il più giovane dj dell’isola d’Elba / Video

Portoferraio (Isola d’Elba), 17 luglio 2023 – A 15 anni , Luca de Michieli Vitturi è il più giovane dee jay dell’isola d’Elba. Con tanto di blasone celato dal pudore della buona educazione. Occhi azzurri e riccioli biondi, la giovane promessa della consolle elbana si racconta ai nostri microfoni tra pallone, feste private, greco e latino.

La video intervista

Luca, quando è cominciata questa passione?

A 9 anni i miei compagni di classe mi hanno regalato la mia prima consolle e ho iniziato a prenderci confidenza. Poi due anni fa mi sono messo a suonare più seriamente quando, in condivisione con un amico di mio padre, abbiamo preso un sound system professionale vero e proprio.

Quindi suonate insieme?

No, in realtà per lui è più una passione personale. Ha già 40 anni e vista l’età ha meno occasioni di suonare.

E tu ad oggi quante serate hai fatto?

Nessuna vera serata in discoteca. Solo piccole feste private e un diciottesimo in un locale. Il mio esordio sarà probabilmente per quest’estate. Il 21 luglio se tutto va bene farò apertura e chiusura in un locale sul mare e poi il 15 agosto suonerò al Cicciolllo’s Bar delle Terme di San Giovanni a Portoferraio.

Ho sentito che ti piace anche giocare a calcio...

Si, amo lo sport in generale e faccio il portiere nell’Audace juniores e abbiamo anche vinto il campionato. Tifo Milan e gioco al fantacalcio. Ma il calcio ormai è solo un hobby, ho dovuto accettare di non essere un asso del pallone.

Come riesci a coniugare tutto ciò con lo studio?

In realtà vivo di rendita perché mia mamma mi ha seguito con pazienza alle elementari e alle medie e mi ha insegnato un metodo di studio. Faccio il liceo classico perché qui all’Elba è l’unica scelta possibile per chi vuole seguire un serio percorso formativo. Ma non mi piace molto studiare.

Che musica ti piace e metti?

Allora in realtà io ascolto Fabrizio de André, Franco Battiato e Cesare Cremonini. Ma in consolle metto roba commerciale come Gigi D’Agostino per fare ballare e divertire il pubblico, a seconda delle serate. Ma ancora ho molta strada da fare, perché i djs di successo sono quelli come Pekka e Samuele Brignoccolo che

producono

Cosa pensi dei quindicenni di oggi?

Sono molto superficiali, non si possono affrontare argomentazioni serie.

di Valerie Pizzera