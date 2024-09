Malamovida, incidenti e guida pericolosa: ritirata la patente a tre persone

Cecina (Livorno), 17 settembre 2024 – Guida sotto l’effetti di alcool e droghe: anche in questo fine settimana i controlli a tappeto dei carabinieri della Compagnia di Cecina su tutta la costa, da Castiglioncello a Rosignano, Bibbona e Castagneto hanno evidenziato diverse violazioni. Controlli svolti col supporto del locale Nucleo Operativo e Radiomobile, tesi alla prevenzione dei reati in genere, con attenzione particolare al contrasto dello spaccio di stupefacenti e della mala movida, senza trascurare la tutela della sicurezza stradale. Alla i carabinieri hanno sorpreso un uomo sulla quarantina alla guida di un’autovettura in evidente stato di ebbrezza alcolica. Gli è stata ritirata la patente di guida e denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche; ha riportato un tasso alcolemico pari a 1,19 g/l oltre due volte oltre i limiti.Sempre durante i controlli alla circolazione stradale un uomo oltre la cinquantina è stato denunciato per violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose poiché sorpreso a bordo di autovettura di proprietà sottoposta a pregresso sequestro amministrativo a lui affidata in custodia. I carabinieri Radiomobile di Cecina sono intervenuti nel territorio di Rosignano a seguito di sinistro stradale in cui una donna alla guida della propria autovettura ha perso il controllo del mezzo e arrestandosi contro un albero a margine carreggiata. Dagli accertamenti, è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 2,71 g/l. oltre 5 volte il limite consentito e pertanto è scattata la denuncia per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche oltre al previsto ritiro immediato della patente di guida. I militari, sempre nel corso di un controllo alla circolazione stradale, hanno individuato un ragazzo sulla ventina alla guida della propria auto che, notato in stato di agitazione psicomotoria, riconducibile con ogni probabilità all’assunzione di sostanze stupefacenti o alcooliche, è stato invitato ad effettuare i previsti accertamenti a cui ha opposto il proprio rifiuto. Talché lo stesso è stato denunciato per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari e contestualmente gli è stata ritirata la patente di guida. Nel corso delto servizio straordinario sono state altresì controllate nove persone sottoposte a misura cautelare di prevenzione personale con obblighi; sono inoltre state controllate in chiave di prevenzione oltre 30 persone e 12 mezzi in circolazione.