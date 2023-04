Livorno, malore mentre gioca a calcetto, cinquantenne grave in ospedale

Livorno, 27 aprile 2023 – Paura per un cinquantenne, grave dopo un malore avuto mentre giocava a calcetto. E’ accaduto a Antignano nella serata di giovedì. L’uomo stava giocando con gli amici quando è svenuto. Immediato l’allarme al 118.

Sono intervenute due ambulanze della Misericordia, una da Antignano e una dalla sede di via Verdi. L’uomo, che era andato in arresto cardiaco, è stato rianimato dai volontari e dal personale sanitario e quindi trasferito in ospedale in codice rosso. Ora è ricoverato all’Utic. La prognosi è riservata.