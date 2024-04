Elba, 13 aprile 2024 – Ha accusato un malore durante una nota gara organizzata in questi giorni all’isola d’Elba, a Marciana. Per questo un uomo di 51 anni è stato trasportato in gravi condizioni con l’elisoccorso al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto.

L’allarme è stato lanciato da parte degli organizzatori della corsa. Sul posto, vista anche la difficoltà nel raggiungere la posizione dell’uomo, è stato attivato l’elisoccorso Pegaso 2. Intervenuta anche la Croce Rossa Campo nell’Elba.