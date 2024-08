Ventenne ha un malore sul traghetto tra Sardegna e Livorno, soccorso all’Elba

Portoferraio, 1 agosto 2024 – Nel pomeriggio la Guardia Costiera di Portoferraio è intervenuta per una richiesta di soccorso dalla nave passeggeri Mega Express Three della Sardinia Ferries, proveniente da Olbia e diretta a Livorno.

Un turista italiano di 20 anni, infatti, si è sentito male quando il traghetto si trovava a circa 10 miglia da Marciana Marina. La motovedetta Sar Cp 892 della Guardia Costiera ha effettuato le procedure di evacuazione in prossimità dello Scoglietto di Portoferraio, dove nel frattempo era stata dirottata la nave per agevolare le operazioni di soccorso. Oltre al giovane, sono stati trasbordati la madre e il medico di bordo della Mega Express Three.

Arrivati in porto, il personale militare con l'assistenza dei paramedici della Confraternita della Misericordia hanno sbarcato il ragazzo e lo hanno affidato alle cure del medico del 118 allertato dalla sala operativa della Guardia Costiera. Dopo aver stabilizzato il paziente, l'autoambulanza si è diretta verso l'ospedale civile di Portoferraio.