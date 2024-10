Diluvio a Cecina, il maltempo fa paura. Molte strade allagate

Cecina (Livorno), 26 ottobre 2024 – Il maltempo fa paura. Nel corso della notte un vero e proprio diluvio ha colpito la provincia di Livorno e Pisa. A Cecina si registrano allagamenti in varie strade.

La Protezione civile, fa sapere il presidente della regione Toscana Eugenio Giani, sta intervenendo per allagamenti localizzati a causa delle forti precipitazioni.

Il Comune scrive in una nota intorno a mezzanotte e mezzo che “è in corso un forte temporale, si segnalano numerosi allagamenti sulla viabilità. Evitate gli spostamenti non necessari, i sottopassi e i seminterrati. Squadre del comune e delle associazioni di volontariato stanno intervenendo sul territorio.Il Centro Operativo Comunale è aperto. In caso di segnalazione i numeri da chiamare sono: 0586.681923 Sala Operativa di protezione civile della Pubblica Assistenza, 0586.611255 Centro Operativo Comunale”.

Temporale forte anche a Rosignano Solvay e zone limitrofe. Molti cittadini segnalano sui social di essere rimasti senza luce. A Riparbella caduti 120 mm di pioggia nelle ultime tre ore, superiore alla media di un mese intero.