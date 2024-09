Maltrattamenti e stalking alla ex, arrestato a Livorno

Livorno, 17 settembre 2024 - Arrestato dai carabinieri a Livorno un 50enne, già noto alle forze dell'ordine, per i reati di minacce ed atti persecutori nei confronti della ex moglie. L'uomo si è presentato nella notte sotto casa dell'ex coniuge minacciandola, oltre a strattonarla e prenderle con forza il telefono cellulare. La donna è riuscita comunque ad allertare i carabinieri che intervenuti sul posto hanno sorpreso l'uomo ancora intento ad inveire nei suoi confronti. Non essendo la prima volta che teneva comportamenti aggressivi e minatori nei confronti dell'ex moglie, il 50enne è stato tratto in arresto. Dopo la convalida per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari e l'applicazione del braccialetto elettronico.