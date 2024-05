“Mamma, mi hanno bloccato il conto: mandami dei soldi”. Truffa su Whatsapp, denunciato

Cecina, 3 maggio 2024 – "Mamma, mi hanno bloccato il conto corrente, mi servono soldi”. Arrivano tanti messaggi di questo tipo sugli smartphone via Whatsapp e sono messaggi truffa: l’ultima vittima è una 70enne di Cecina, che ha sporto denuncia.

I carabinieri cecinesi hanno identificato e denunciato per truffa un 60enne del Casertano. La vittima, tratta in inganno dal tono confidenziale del messaggio, benché proveniente da un’utenza a lei sconosciuta, ha creduto in buona fede di interloquire con la figlia che, con un nuovo numero telefonico, le chiedeva del denaro poiché, a suo dire, le era stato bloccato il conto corrente. La donna si è subito prodigata per inviare il denaro richiesto, 990 euro, a quella che credeva sua figlia effettuando una ricarica su una carta prepagata di cui l’interlocutore le aveva fornito gli estremi. Alla sopraggiunta richiesta di un’ulteriore somma di 1.100 euro da versare questa volta mediante bonifico, la donna si è insospettita e ha chiamato la figlia, la quale le ha rivelato di non averle chiesto alcuna somma di denaro da un’utenza telefonica diversa dalla propria.

A quel punto il 59enne è stato individuato: non sarebbe nuovo a truffe del genere ed è stato denunciato a piede libero.