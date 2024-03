Livorno, 16 marzo 2024 – “Stop ai bombardamenti a Gaza”, “Liberate gli ostaggi”, “Proteggete la popolazione civile”. Questi gli slogan di un flashmob andato in scena in piazza Grande nel pomeriggio di sabato 16 marzo. Ha partecipato l’onorevole Laura Boldrini. In piazza diversi rappresentanti delle associazioni e semplici cittadini.

Laura Boldrini al flashmob di Livorno (Foto Novi)