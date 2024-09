Infermiere e volontario muore a 43 anni, lutto a Livorno per Massimiliano Saettini

Livorno, 7 settembre 2024 – E’ morto a soli 43 anni (ne avrebbe compiuti 44 a dicembre) Massimiliano Saettini, infermiere nell’area multidisciplinare 2/2 dell'ospedale di Livorno, dopo aver prestato servizio per molti anni al pronto soccorso, dove è stato in prima linea nell’assistenza ai pazienti, dimostrando grande professionalità e dedizione. Oltre al suo prezioso contributo professionale, Massimiliano è stato volontario, prestando servizio sulle ambulanze della Misericordia di Livorno e partecipando ad attività di clownterapia nell’associazione Libecciati, portando sorrisi e conforto a chi ne aveva più bisogno.

"Alla sua famiglia – si legge in una nota dell’Asl Toscana Nord Ovest – giungano le condoglianze dei colleghi dell’Area medica multidisciplinare, del Pronto Soccorso e degli altri reparti dell’ospedale di Livorno per la sua scomparsa, ma anche la loro gratitudine per il tempo condiviso e per l'umanità e la professionalità che Massimiliano ha sempre dimostrato”.

I funerali sono stati fissati per lunedì 9 settembre alle 15 alla parrocchia di San Giuseppe (Piazza II Giugno - Livorno). La salma è esposta alla cappella del commiato del cimitero della Misericordia.