Il matrimonio di Leonardo Pavoletti e Elisa Aliotta: fiori d’arancio livornesi

Cagliari, 1 luglio 2024 – Matrimonio per Leonardo Pavoletti e Elisa Aliotta. Il calciatore del Cagliari e la compagna, entrambi di Livorno, si sono sposati proprio nel Cagliaritano, nella splendida cornice di Santa Margherita di Pula nel pomeriggio-serata di domenica 30 giugno.

La coppia ha due figli piccoli, Giorgio e Brando. Una bella festa che, dopo la cerimonia in chiesa, ha visto il banchetto nuziale al faro di Capo Spartivento.

C’erano diversi volti noti. Tra gli altri, il cantante livornese Enrico Nigiotti e il portiere della Juventus Mattia Perin.

Gli sposi erano vestiti in maniera classica. Abito scuro con camicia bianca per Pavoletti, abito bianco lungo per Elisa Aliotta. Pavoletti è una delle colonne portanti del Cagliari. Ha da poco firmato un nuovo contratto con la squadra sarda per altre due stagioni.

A base di musica e divertimento la festa post cerimonia. Durante la quale gli sposi hanno tagliato la torta nuziale, alla frutta. Poi balli fino a notte.