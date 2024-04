Sei medici di famiglia in via del Mare. Casa della Salute, aperti gli ambulatori

Livorno, 4 aprile 2024 – Finalmente dopo lunga attesa, da questo mese sei medici di medicina generale svolgeranno una parte del loro orario di ambulatorio nella Casa della Salute Livorno Sud in via del Mare. I medici che hanno deciso di cogliere l’opportunità messa a disposizione dall’Azienda USL Toscana nord ovest sono: Diego Rossi, Marco Pampaloni, Chiara Cristiano, Filippo Vitiello, Cecilia Giovannetti e Fabio Donati.

La Casa della Salute era stata aperta il 2 gennaio 2023, dopo lunghi e tormentati lavori di ristrutturazione per trasformare l’ex distretto sanitario in una struttura in grado di offrire e concentrare servizi socio-sanitari in un unico luogo, migliorando l’offerta sul territorio.

"Con l’avvio dell’attività dei sei medici di medicina generale – ha spiegato Cinzia Porrà, direttrice della Zona Distretto Livornese, intervenendo ieri alla presentazione del nuovo servizi di medicina generale in via del Mare –completiamo il progetto della Casa della Salute di via del Mare (fino ad ora i loro ambulatori erano rimasti vuoti, ndr), come luogo fisico di prossimità e di facile individuazione, al quale il cittadino può rivolgersi per trovare una risposta ai suoi bisogni sanitari e sociali. La struttura di via del Mare diventa così la prima con questo servizio attiva nel Comune di Livorno, delle 7 Case della Salute (che diventeranno Case di Comunità, ndr) previste nel piano di riorganizzazione della sanità territoriale".

In un unico luogo ci saranno: prestazioni e servizi sanitari di base quali prelievi, consultorio, sportelli di prenotazione Cup e anagrafe sanitaria, infermiere di famiglia e comunità, ambulatori specialistici per pneumologia, diabetologia, psicologia, ginecologia e, da ieri anche la medicina generale. Sempre la Porrà: "La presenza della medicina generale in una struttura aziendale territoriale come quella di via del Mare, favorirà l’integrazione tra i vari professionisti, per una presa in carico multidisciplinare globale del paziente, soprattutto se cronico e complesso, sviluppando una medicina di iniziativa. Mi preme evidenziare l’importante lavoro dei sei medici e del dottor Massimo Angeletti, coordinatore delle AFT livornesi, con il quale abbiamo sviluppato e condiviso il progetto".

"È un momento – ha commentato il sindaco Luca Salvetti – oggi (ieri, ndr) nel quale presentiamo prsone, uomini e donne, che metteranno a disposizione il loro tempo e la loro professionalità per gli assistiti. La loro disponibilità e motivazione sarà determinante nel successo di una iniziativa che avrà i riflettori addosso". Il dottor Massimo Angeletti ha sottolineato: " Ora abbiamo una sede centrale di riferimento dotata di strumentazione messa a disposizione dalla Usl , che potrà venire incontro ai bisogni di medici e assistiti".