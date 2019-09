Livorno, 2 settembre 2019 - È stato un finale di mercato coi botti per il Livorno, che nelle ultime prima della chiusura ha piazzato tre colpi importanti. Nell’ordine sono arrivati alla corte di Roberto Breda l’ala Manuel Marras (definitivo, dal Pescara), il centrocampista Federico Viviani (in prestito dalla Spal) e l’attaccante Enrico Brignola (in prestito dal Sassuolo). Tre elementi che non fanno altro che confermare quale sarà il nuovo corso del Livorno, improntato verso il 4-2-3-1 dopo l’ottima prestazione con il Perugia. A fine gara Breda aveva lasciato intuire che questa sarebbe stata la linea da seguire, auspicando l’arrivo di qualche elemento che potesse essere funzionale al nuovo modulo. Ingaggiato anche Matteo Ricci, che avrà il ruolo di terzo portiere alle spalle di Zima e Plizzari. A questo punto il Livorno appare rinforzato con innesti mirati in mediana e sugli esterni, con la speranza che anche l’olandese Sven Braken possa avere un peso specifico importante in area di rigore. Sono arrivati infatti tanti esterni bravi a scodellare i palloni in mezzo, ma non un finalizzatore puro. I gol, dunque, dovranno arrivare tramite un gioco corale. Nel finale di mercato sembra che la Lazio abbia provato a prendere Bogdan, trovando però un muro da parte del presidente Spinelli che ha reputato incedibile il difensore amaranto.

Andiamo a vedere nello specifico le caratteristiche degli ultimi arrivati. Manuel Marras è un mancino che gioca a destra, bravo nel dribbling, veloce e assist-man che ha già messo il Livorno in difficoltà in passato: con lui e Marsura sugli esterni gli amaranto avranno una bella spinta. Federico Viviani è un centrocampista completo: buona visione di gioco, forte nei contrasti, bravo sulle punizioni. Ha anche un carattere forte, tant’è che sembra fosse finito ai margini della rosa per dei contrasti con Semplici. Infine Enrico Brignola, nazionale under 21 (a proposito: convocati gli amaranto Plizzari e Del Prato), seconda punta, trequartista o ala: un prospetto molto interessante con alle spalle già 25 partite in A (tra Benevento e Sassuolo) condite da 4 gol e due assist. Tutti giocatori pronti, che hanno svolto la preparazione estiva senza intoppi e che si aggregheranno subito al Livorno per la ripresa degli allenamenti fissata per domani, martedì, al Centro Coni di Tirrenia. Il livello qualitativo della rosa è stato aumentato, adesso Breda dovrà far sì che i nuovi si integrino quanto prima nei suoi schemi di gioco.



© Riproduzione riservata