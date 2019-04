Livorno, 21 aprile 2019 - Dopo una giornata di Pasqua tutto sommato positiva dal punto di vista del meteo (ma in molte zone meno calda di quanto ci si aspettasse), la Pasquetta sarà con nuvole, schiarite e poi pioggia in Toscana. Non è incoraggiante il quadro che emerge dalle previsioni del Consorzio Lamma. La giornata di lunedì 22 aprile, infatti, dovrebbe cominciare nella notte con cielo molto nuvoloso notte un po' su tutta la regione. Poi, fino alle prime ore del mattino sono possibili "isolate deboli piogge, più probabili sulle zone settentrionali". Segnali di speranza sono previsti al mattino con possibili schiarite (soprattutto sulla costa centro meridionale), mentre le cose dovrebbero mettersi peggio nel pomeriggio e soprattutto in serata con un "nuovo peggioramento con aumento della nuvolosità e piogge, generalmente deboli ma a carattere diffuso, in estensione dalla Maremma al resto della regione". In particolare,

