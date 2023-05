Migranti, la nave di Emergency ha attraccato a Livorno: 35 profughi a bordo / Video e foto

Livorno, 3 maggio 2023 – La nave di Emergency Life Support con 35 migranti a bordo, soccorsi il 29 aprile nella zona Sar maltese, ha fatto il suo ingresso nella rada del porto di Livorno alle 6.50 di stamani.

Il pilota del porto è salito a bordo della nave per coadiuvare le operazioni di attracco. Operazioni che si sono concluse dopo le 8.

I 35 migranti, come spiegato ieri dalla prefettura livornese, sono tutti uomini e ci sarebbe un solo minore: sono originari per lo più del Bangladesh, due sono della Palestina e uno è siriano: rimarranno tutti in Toscana e saranno ridistribuiti nelle diverse province.

L’approdo

La nave è stata fatta attraccare alla banchina 56 e tutte le operazioni di identificazione e i controlli sanitari vengono effettuate alla Stazione marittima. La precedenza a bordo viene data al personale sanitario dell'Usmaf insieme a quello della Croce Rossa. Nelle operazioni di sbarco, coordinate dalla prefettura di Livorno e dall’ufficio immigrazione della polizia, sono impegnati gli uomini della Capitaneria di porto e della Protezione civile regionale e comunale.

Ad attendere i migranti a terra anche il sindaco Luca Salvetti. C’è anche il consigliere regionale Francesco Gazzetti.

Nave Emergency in porto a Livorno (Foto Novi)

E’ la seconda volta che la “Life Support” arriva a Livorno, la terza in tutto per le navi delle ong che hanno attraccato allo scalo labronico. I primi arrivi prima di Natale: il 22 dicembre la “Life Support” appunto (142 persone), il giorno successivo la “Sea Eye 4” (con 108 profughi).

Lo sbarco dei profughi

Le operazioni di sbarco stanno procedendo con grande attenzione: prima a bordo della nave, poi i migranti vengono trasferiti al Pma, il Posto medico avanzato, dove sono presenti medici e infermieri.

Alle 9.05 è stato fatto scendere il primo migrante e accompagnato al Pma. Poi via via tutti gli altri, che vengono sottoposti ai controlli clinici e alle procedure per l’identificazione.

L’appello dei comitati

Intanto nelle vicinanze del porto appaiono striscioni di benvenuto, come già accadde a dicembre: “Livorno accoglie” è la scritta che compare su due teli incerati appesi a una balaustra, poi un altro striscione a cura del comitato Livorno antirazzista, “Basta sbarchi in porti lontani, welcome refugees”.

Striscione nei pressi del porto

“La Life Support - spiegano dai comitati - torna a Livorno dopo alcuni mesi e di nuovo i comitati vogliono ribadire la volontà di accoglienza di persone che cercano una vita migliore. Stavolta però con una forte richiesta in più: che nelle prossime occasioni le autorità nazionali individuino porti di arrivo più vicini al luogo di salvataggio”.

Per questo motivo i comitati manifesteranno anche davanti alla Prefettura, perché, dicono, "non è accettabile trattenere in mare altri quattro giorni chi si trova in difficoltà dopo una traversata difficile e pericolosa”.

Il comandante della nave (video)

Il sindaco Salvetti

"Noi siamo pronti ad accogliere anche con soluzioni più strutturate dal punto di vista della facilità di approdo della nave e di sostegno ai migranti, lo abbiamo dimostrato anche stamattina”. Lo ha detto il sindaco di Livorno, Luca Salvetti.

“Le polemiche sul fatto che il flusso di migranti doveva diminuire - ha proseguito il sindaco - e invece è triplicato, sul fatto che gli sia stato fatto fare quattro giorni di navigazione in più, e poi sull'organizzazione complessiva di smistamento sul territorio, le lasciamo a altri. Certo è che il quadro di prima accoglienza è un vaso che comincia a essere colmo: serve una politica nazionale chiara, incisiva, che consenta di limitare gli arrivi dialogando con i territori di partenza e questo non è facile. E poi serve che il Paese faccia un salto di qualità proprio sul fronte delle strutture e della loro messa a norma per poter aiutare queste persone".