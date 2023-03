Mister Green in azione Al suo fianco gli Scout Rifiuti in via Giotto Ciardi

Mister green, al secolo Francesco Stefanini, prosegue senza sosta il suo impegno per contribuire al decoro della città.

Come è successo nelle sue ultime incursioni contro l’abbandono dei rifiuti, in tanti stanno iniziando a unirsi a lui in questa crociata.

Sabato Mister green si è recato in via delle Sorgenti con la sua fedele bicicletta che ha attrezzato con un carrellino, e ha portato via oltre 9 nove ili di rifiuti: tra lattine, plastica, giocatoli rotti, sacchi con le immondizie lanciati, o abbandonati ai bordi della strada. Un malcostume che non si riesce a sradicare.

L’encomiabile sforzo di Francesco Stefanini è stato emulato domenica da quattro ragazze del gruppo Scout Livorno 9 Agesci (Wanda, Magnolia, Dora e Giulia) che, insieme a Nina e Mohamed di Acchiapparifiuti, nella centralissima piazza Cavour sono andati a caccia di mozziconi di sigarette.

Un rifiuto infestante, abbandonato ovunque in quantità impressionanti. Dispersi nell’ambiente impiegano in media tra cinque e dodici anni per degradarsi e sparire.

Ebbene ’la brigata’ dei volenterosi ha raccolto quasi un chilo di mozziconi.

In questa opera di rimozione dei mozziconi, le ragazze degli Scout con Nina e Mohamed hanno utilizzato degli aspiratori appositamente brevettati da Saimir Dashi, 43 anni di origine albanese. Vive a Livorno da anni. Ha ideato il ’Dashi portami con te’, un aspiratore dotato di un piccolo motore per raccogliere i mozziconi delle sigarette gettati a terra dai fumatori.

Intanto approfittiamo di questa occasione per segnalare un altro luogo preso di mira dagli habituer del conferimento illegale dei sacchi con i rifiuti : intorno ai cestini per la cartacce nel parcheggio di Porta a Terra in zona via Giotto Ciardi. Ne abbiamo trovati parecchi.

Infine un cittadino, Marco Franceschi, che ha la barca ormeggiata al Circolo Nautico La Torretta, ha denunciato su facebook uno scarico abusivo di liquami nel fosso vicino via dei Pazzi.

Lo abbiamo contattato e ci ha raccontato che "venerdì, scorso recatomi al circolo per controllare la mia imbarcazione, appena sono arrivato all’altezza di via dei Pazzi dove finisce il fosso, ho notato lo sversamento di liquami nelle acque del fosso. Terribile il fetore che dal fosso arrivava fino alla strada". Giriamo la sua segnalazione alle autorità competenti perché facciano il possibile per risalire alla fonte dello sversamento dei liquami.

Monica Dolciotti