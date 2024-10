E’ morto Nanni Ferretti, lutto a Rosignano

Rosignano Solvay (Livorno), 2 ottobre 2024 – Una persona ben voluta da tutti, un uomo impegnato nello sport a tutti livelli ma anche nella vita associativa del paese e a pieno titolo pure nel sociale. Giovanni Ferretti, per tutti Nanni, scomparso martedì sera a 68 anni lascia un grande vuoto. Ricordi e commozione che gli amici e le amiche hanno sottolineato nei tanti messaggi sui social in queste ore. Nanni non stava bene da qualche tempo. Ma ha lottato con grande forza sino all’ultimo. Grazie alla sua tempra di sportivo a tutto tondo. Diplomato all’Isef, dopo aver frequentato il Liceo Scientifico Fermi a Cecina, aveva praticato tantissime discipline: dal calcio come attaccante nelle squadre del Comune di Rosignano Marittimo, al tennis, dal basket al nuoto all’atletica leggera. Grande il suo impegno come istruttore ma anche come dirigente al Circolo Canottieri Solvay dove ha insegnato a nuotare a generazioni intere di rosignanesi, ragazzini e ragazzine. Poi Nanni è stato uno degli artefici del Progetto Efesto. E questa associazione lo ha ricordato con commozione e affetto.

“Conosciuto ed enormemente stimato da tutti, sia per le sue doti personali, sia per quelle professionali, Nanni è stato uno dei soci fondatori di Efesto nonché apprezzatissimo Presidente. Questa Associazione, nata nel 1992 per seguire ragazzi con disabilità mentale attraverso un approccio motorio di base per il potenziamento e lo sviluppo psicomotorio e avviamento alle attività sportive e di integrazione sociale, è stata il suo fiore all’occhiello del quale Nanni andava fiero. I suoi interessi sono stati innumerevoli e di altissimo livello, a partire dall’essere Referente nazionale per gli Special Olympics, all’insegnamento nelle scuole e di tante altre discipline. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte dei suoi ragazzi e dell’intero staff Efesto, ma anche di un lunghissimo elenco di altre associazioni, società e cittadini che hanno voluto esprimerci il loro dolore”. In molti già da oggi pomeriggio mercoledì si sono stretti attorno ai familiari, la moglie Maura e i figli Andrea e Giulia, nella camera ardente all’obitorio del cimitero di Rosignano Marittimo. Messaggi di cordoglio sono arrivati dal sindaco Claudio Marabotti, dall’assessore al sociale Cristina Santinelli, dall’assessore alla cultura Giulio Rotelli e anche da ex amministratori e consiglieri comunali.

Il rito funebre giovedì alle 10 nella chiesa parrocchiale di Santa Teresa a Rosignano Solvay.