Elba, notte di nascite record in spiaggia: 81 tartarughine raggiungono il mare

Capoliver (Livorno), 26 agosto 2023 – Una notte di grande emozione sulla spiaggia di Lacona all’isola d’Elba. Nella notte tra venerdì e sabato sono nate 81 tartarughe marine. Si sono schiuse dunque le uova di uno dei nidi che hanno caratterizzato questa estate 2023 sull’isola, con tantissime deposizioni di uova.

Le tartarughine raggiungono il mare (Fonte: Legambiente)

Nella serata di venerdì intorno al nido si è formato il cratere che preannuncia la nascita. Poi le tartarughine hanno iniziato a emergere dalla sabbia. Iniziando a raggiungere il mare nel corridoio che era stato realizzato dai volontari di Legambiente. Nonostante un certo disturbo dato dalle luci della costa, le tartarughine hanno raggiunto il mare, spiega la stessa Legambiente in un comunicato.

“Alle 21.54 – scrive Legambiente – le prime tartarughine caretta caretta hanno iniziato a far capolino dalla sabbia, ma si è subito capito che lì sotto erano in molte a spingere per emergere. Presto il piccolo cratere brulicava di piccole tartarughe che hanno iniziato la loro corsa verso il mare. Le prime hanno raggiunto l’acqua alle 22.06, illuminate dalle apposite luci rosse delle torce, che non disturbano il percorso. Alla fine, tra il tifo discreto e la meraviglia di una piccola folla che le aspettava come delle star, ben 81 tartarughine hanno raggiunto insieme il mare, un record almeno per l’Elba”.

Alcune tartarughine, distratte dalle luci di alcune strutture turistiche sulla spiaggia, sono tornate indietro ma sono state poi re-indirizzate verso il mare dagli stessi volontari.