Livorno, arriva la Msc Grandiosa: a bordo 6mila turisti

Livorno, 19 aprile 2024 – La stagione delle crociere targate Msc a Livorno inizia domenica, con l’arrivo previsto della Msc Grandiosa, con a bordo circa 6mila passeggeri.

E sarà un 2024 record per il numero di passeggeri che arriveranno a Livorno com Msc: le navi Fantasia, Grandiosa, Lirica e Orchestra movimenteranno 306mila turisti.

Crocieristi che visiteranno Livorno ma che poi andranno anche in giro per la Toscana, da Pisa a Lucca e Firenze. Leonardo Massa, vicepresidente per il Sud Europa della divisione crociere del Gruppo Msc, dice: “Livorno è un luogo particolarmente importante per Msc Crociere, che ha deciso di continuare a investirvi in maniera significativa, sviluppandone le notevoli potenzialità turistiche e promuovendola come destinazione sempre più rilevante nell’ambito delle proprie strategie, considerando anche il notevole successo riscosso dalla città tra i nostri passeggeri. Livorno è infatti una meta turistica molto ambita sia perché ricca in proprio di grande storia e cultura, sia perché circondata da altre splendide destinazioni note in tutto il mondo. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Napoli e Palermo sono solo alcune delle destinazioni nel Mediterraneo che gli ospiti potranno visitare a bordo di Grandiosa, imbarcandosi da Livorno, per crociere della durata di 7 notti”.