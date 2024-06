Notte bianca dello sport il 13 luglio a Livorno

Livorno, 16 giugno 2024 – Dopo il successo della prima edizione con oltre 15mila visitatori e appassionati, a Livorno sarà replicata la ’Notte bianca dello sport’ il 13 luglio, dalle 18.30 alle 02.30 nerlla stessa location–: tra via dei Pensieri, via Allende e le strutture sportive della zona che fanno parte della ’Cittadella dello sport’. Organizza l’evento Fondazione Lem, ente che si occupa dei grandi eventi a scopi turistici per conto del Comune di Livorno, in collaborazione con il comitato provinciale del Coni. La pallavolista azzurra Elena Pietrini sarà la testimonial della manifestazione. Non potrà partecipare alle Olimpiadi di Parigi perché convalescente dopo un intervento chirurgico programmato. A lei è andato infatti l’augurio di pronta guarigione degli organizzatori della manifestazione, del Sindaco Luca Salvetti e Gianni Giannone responsabile Coni provinciale.

Il Sindaco Salvetti alla presentazione ha sottolineato: "Alla seconda edizione parteciperanno le associazioni delle varie discipline, ci sarà il Coni che coordina il fronte sportivo, ci sarà un bello spettacolo proposto dalla Fondazione Lem" che sarà svelato i prossimi giorni.

Saranno 42 i soggetti presenti all’evento, tra Federazioni sportive ed enti di promozione, per un totale di 56 attività sportive previste, con un centinaio di società e migliaia di giovani, bambini e bambine coinvolti. Dal basket al rugby, dal tennis al ciclismo passando per tutte le altre discipline presenti in città, con alcune novità come il subbuteo e il surf.

La Notte bianca dello sport – partita da un’idea del sindaco di Livorno, Luca Salvetti l’anno scorso, vedrà anche il coinvolgimento di molti campioni livornesi di ieri e di oggi. Nel parcheggio del campo scuola sarà posizionato anche quest’anno il main stage, dove sono in programma 6 talk sullo sport livornese e a seguire la musica, e verrà allestita anche l’area per gli spettacoli sportivi. Fuori dallo stadio, sotto la curva sud, l’area food.