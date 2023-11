Nuova guida per il museo, va in pensione la storica direttrice Edina Regoli

Rosignano (Livorno), 16 novembre 2023 – Il Comune cerca un nuovo direttore per il museo archeologico di Rosignano. Va infatti in pensione, a febbraio 2024, la storica direttrice Edina Regoli, da più di trent’anni alla guida della struttura. "Con la pensione della dottoressa Edima Regoli – perdiamo una grandissima professionista e appassionata archeologa, ma contiano di continuare il lavoro con un nuovo direttore o direttrice. Naturalmente Edina affiancherà il nuovo responsabile per facilitare il passaggio", cos’ la vicesindaca e assessore alla cultura Licia Montagnani. Intanto è stata pubblicata online sul sito del Comune di Rosignano Marittimo, nella sezione “Bandi di Concorso” la procedura di concorso pubblico, per titoli e per esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno di un Direttore del Museo Civico Archeologico. Per accedere al posto messo a concorso è necessario che i candidati, oltre ai requisiti di carattere generale, siano in possesso di una Laurea Magistrale (LM/2) o Specialistica (2/S) in Archeologia o in Conservazione dei beni culturali con indirizzo archeologico o un Diploma di laurea (D.L.) in Lettere con indirizzo archeologico nell’ordinamento previgente al DM 509/1999. L’equiparazione dei titoli di studio è quella prevista dal legislatore ed è da ritenersi non suscettibile di interpretazione analogica. Sarà cura del candidato indicare nella domanda a quale classe di laurea è equiparato il titolo di studio posseduto.

La domanda dovrà essere presentata entro le 13 di giovedì 30 novembre 2023 e dovrà essere redatta esclusivamente in forma digitale attraverso il “Portale unico del reclutamento” disponibile all’indirizzo https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.inpa.gov.it&e=8dd9b80c&h=8fd9b844&f=y&p=n , previa registrazione nel Portale stesso. Le prove per la selezione si svolgeranno nel mese di dicembre.