Giovane ostetrica dona al suo reparto un rilevatore di battito cardiaco: regalo prima del trasferimento

Cecina (Livorno), 20 novembre 2023 – Un rilevatore doppler del battito cardiaco fetale è stato donato al reparto di Ostetricia e Ginecologia da Maria Vallebona, una giovane ostetrica che dopo aver prestato servizio a Cecina si è trasferita a Milano.

“Ringraziamo Maria per il graditissimo dono – dice Stefano Masoni, direttore del reparto di Ostetricia e Ginecologia di Cecina/Piombino - e le auguriamo di poter tornare presto a lavorare da noi dove ha lasciato un ottimo ricordo e di vederla usare personalmente l'apparecchio che ci ha donato”.

Maria Vallebona, 23 anni cecinese, padre medico legale in servizio per l’Azienda Usl Toscana nord ovest, ha avuto la sue prime esperienza di lavoro, subito dopo la laurea, proprio a Cecina dove ha lavorato per un anno e mezzo. Ha poi vinto un concorso all'Ospedale San Paolo di Milano dove si è trasferita nel settembre scorso. Ha però voluto ringraziare le colleghe e tutto il personale per il supporto ricevuto all'inizio della sua attività professionale e per l'affetto dimostratole facendo dono di un apparecchio portatile che permette di rilevare il battito cardiaco fetale che sarà utilissimo per il reparto.