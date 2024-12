In overdose alla serata ricordo di Franchino, due uomini ricoverati

Livorno, 23 dicembre 2023 – Gran lavoro per i soccorritori di Svs a Livorno la notte tra sabato e domenica, quando sono intervenuti per ben due volte al Modigliani Forum dove era in corso l’evento ’Magia Franchino’, dedicato al al noto dj scomparso lo scorso maggio a 71 anni, Francesco Principato.

Due suoi fan se la sono vista brutta: uno per overdose da sostanza stupefacenti, un altro per abuso di alcol al punto che è andato in coma etilico. Nel primo caso la squadra della Svs è accorsa al Modigliani Forum per la segnalazione di una persona priva di coscienza nei bagni della struttura. Si è trattato di un 41enne al quale è stata somministrata subito una dose di farmaco che è servita a bloccare gli effetti. Poi la la corsa al pronto soccorso dove le sue condizioni sono lentamente migliorate.

Poco dopo altra richiesta di intervento sempre al Modigliani Forum per un 33enne finito in coma etilico. Anche questa volta i soccorritori di Svs hanno preso in carico il giovane e d’urgenza lo hanno trasportato al pronto soccorso per le necessarie cure.