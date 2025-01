La bandiera del quartiere Ovosodo sull’Everest. L’impresa di Giulia, cuore biancogiallo

Livorno, 6 gennaio 2025 – Ha reso fieri i suoi concittadini, i colleghi di lavoro della Metodoadv e pure i cantinieri e tutti i vogatori e le vogatrici del Benci Centro Ovosodo. Sì, perché Giulia Fraschi – art director dell’azienda Metodoadv – che era partita lo scorso 21 dicembre alla volta dell’Everest Base Camp, ha raggiunto il suo obiettivo e si è immortalata con le bandiere del suo cuore. Oltre a scattare una foto con quella di Metodoadv, si è avvolta ed ha esposto quella biancogialla del rione Ovosodo. Entusiasmo alle stelle in cantina, con il profilo social del Benci Centro che ha rilanciato subito l’immagine dell’impresa, corredata dal motto ’Maiora viribus audere’ (ovvero, ’Osare più delle proprie forze’): “Ce l’ha fatta! La nostra Giulia è arrivata sull’Everest con la nostra bandiera! Grazie per aver portato un pezzo di noi in questa tua grande impresa”. Un modo speciale per iniziare al meglio in nuovo anno: Everest Base Camp è stato raggiunto il primo gennaio. Una volta postate le immagini, è iniziato il percorso a ritroso. Il tutto documentato dalla pagina Instagram dedicata Metodo Everest Base Camp, che ha ’raccontato’ per immagini e con post e mappe dettagliate questa splendida avventura.

Una sfida personale e una spedizione molto speciale, quella di Giulia Fraschi, che incarna tutta la voglia di superare i propri limiti, rappresentando al contempo i valori della propria azienda. La giovane atleta e art director di Metodoadv, è partita per un viaggio straordinario verso l’Everest Base Camp, a 5364 metri di altitudine. Metodo, azienda che si occupa di marketing e comunicazione B2B, ha deciso di sostenere una delle sue art director in questa impresa, celebrando così lo stretto legame che si cela tra spirito personale e missione aziendale.