Si dimette parroco di Sant’Agostino: “Motivi di salute”

Livorno, 25 marzo 2024 – Don Valerio Barbieri ha dato le dimissioni ieri durante la messa per la Domenica della Palme a Sant’Agostino. Lo ha fatto per motivi di salute. Gli è stato così concesso un periodo di riposo dal Vescovo di Livorno Monsignore Simone Giusti "per problemi psico-fisici, nella speranza che a settembre – riferisce Monsignore Giusti – si sia ripreso per riassumere un nuovo incarico in un’altra parrocchia".

"Proseguirà a insegnare nel frattempo – aggiunge il Vescovo – allo Studio Teologico Interdiocesano e a scuola. Gli è stato consigliato di lasciare la parrocchia perché il suo medico ci ha riferito che al momento è troppo provato e un ulteriore stress psicologico sarebbe deleterio". La voce delle dimissioni di don Valerio sono circolate ieri mattina da una parrocchia all’altra lasciando i fedeli meravigliati. Qualcuno ha pensato fosse accaduto un fatto analogo a quello che ha coinvolto alla fine del 2023 don Ramon Giudetti, parroco di Guasticce. "Assolutamente no. – ha immediatamente smentito il Vescovo Giusti – A don Valerio serve un periodo di riposo per ristabilirsi". Insomma nulla a che vedere con quello che è successo il 31 dicembre 2023 durante la messa alla Parrocchia San Ranieri a Guasticcicce, dove don Ramon Giudetti davanti ai fedeli dichiarò di essere in contrasto con Papa Francesco e con la Chiesa e alla fine della celebrazione riconsegnò le chiesi della parrocchia e se ne è andò. Questo gesto gli valse la scomunica latae sententiae. Il sacerdote dalla data 1 gennaio 2024, è stato sospeso a divinis e rimosso dall’ufficio di parroco della Parrocchia San Ranieri a Guasticcicce con Decreto del Vescovo Giusti. Dopodiché "si è trasferito a Fauglia" fa sapere Monsignore Giusti, dopo avere aderito alla comunità scismatica di don Alessandro Minutella, scomunicato per eresia e scisma il 13 novembre 2018 dall’Arcidiocesi di Palermo. sempore per contrasti con il Pontefice la Chiesa di Roma. "Tuttavia – spera Monsignore Giusti – mi auguro che torni sui suoi passi. Proverò a comunicare con lui".

Ancora Monsignore Giusti ricorda: "Alla parrocchia di San Benedetto è stata creata una unità pastorale fra: don Tomasz Zurek, don Vineeth Titus e don Edorado Medori. I primi due perché più giovani si alternano all’isola di Gorgona, dove ci sono una settantina di carcerati e una trentina di agenti penitenziari che fanno capo alla parrocchia dell’isola. Il loro ruolo è quello di cappellani del carcere a Gorgona". E "il 22 maggio per Santa Giulia annuncerò altre unità pastorali. Servono a far lavorare in squadra i parroci – spiega Monsignore Giusti – e a mettere insieme i locali e gli spazi delle parrocchie per creare oratori in modo da offrire un servizio migliore alle parrocchie".

