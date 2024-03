Perde il controllo dell’auto e si schianta contro i platani

Livorno, 17 marzo 2024 – I vigili del fuoco del comando di Livorno sono intervenuti questa notte intorno alle 2.30 per un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 39, tra la località la California e la rotatoria per Marina di Bibbona. Una vettura, per cause da accertare, è finita contro due platani lungo la carreggiata mentre si dirigeva verso sud e il conducente, unico occupante, è stato affidato al personale sanitario. Il personale dei vigili del vuoco ha poi provveduto alla messa in sicurezza dell'area. Sul posto presenti anche i carabinieri di Cecina.