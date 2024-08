Piombino, coltiva 58 piante di marijuana nel suo terreno: denunciato per detenzione illecita di sostanza stupefacente

Piombino (Livorno), 2 agosto 2024 – Nel suo terreno aveva allestito una serra con una piantagione di marijuana, con 58 piante lunghe oltre un metro per un peso lordo di 40 chili, e in casa deteneva circa 7 chili di sostanza già essiccata. Un 35enne è stato così denunciato dai carabinieri a Piombino ( Livorno) per detenzione illecita di sostanza stupefacente. Nel corso della perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto nello scantinato cinque buste termo sigillate contenenti marijuana per un peso complessivo di quasi 2 chili, nove contenitori in vetro contenenti altri 968 grammi di cannabis ed un contenitore con ulteriori quattro chili, nonché due bilancini elettronici di precisione.