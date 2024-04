In casa droga con la foto di Totò Riina e 21mila euro: arrestato

Piombino, 3 aprile 2024 – La Guardia di Finanza di Piombino e Portoferraio, con il fondamentale aiuto dell’unità cinofila piombinese con il pastore tedesco Jerome, ha arrestato un 30enne piombinese.

Ad attirare l’attenzione dei militari è stato l’atteggiamento sospetto di un giovane in una zona centrale di Piombino, che alla vista delle pattuglie cercava di dileguarsi.

Dopo averlo fermato e identificato il 30enne (incensurato, disoccupato) è apparso ancor più nervoso alla vista del cane antidroga, che in effetti lo segnalava. Dalla perquisizione domiciliare è spuntato quasi un etto e mezzo tra cocaina e hashish (pari a diverse decine di dosi), un bilancino di precisione e materiale da confezionamento, nonché oltre 21mila euro euro in contanti in banconote da piccolo taglio.

Un dettaglio alquanto singolare e particolare ha colpito i militari: sul panetto di hashish era incollata una foto di Totò Riina. Il 30enne è stato arrestato e la droga ed il contante sequestrati.