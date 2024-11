Piombino, maltratta i familiari e non è la prima volta: in manette

Livorno, 6 novembre 2024 – In manette per maltrattamenti in famiglia. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Piombino hanno arrestato in flagranza di reato un uomo sulla trentina originario del nord Africa, responsabile di condotte minacciose e violente nei confronti dei familiari. L’allarme è stato dato da persone che hanno udito le urla. L’aggressore, all’arrivo dei carabinieri, mentre si trovava sulla porta dell’abitazione, avrebbe tentato la fuga. Ma i militari lo hanno raggiunto e bloccato. Dalla ricostruzione della vicenda è emerso che non era la prima volta che l'uomo aveva condotto del genere. Per l'uomo il divieto di dimora nel comune di Piombino, il divieto di avvicinamento alla parte offesa e l'obbligo del braccialetto elettronico.