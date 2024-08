Piombino, semina il panico al pronto soccorso per essere visitato prima degli altri pazienti: denunciato

Livorno, 20 agosto 2024 – Crea caos al pronto soccorso dell'ospedale di Piombino perché voleva farsi visitare prima di altri pazienti: per questo, secondo quanto riferito dai Carabinieri, un 22enne è stato denunciato dai militari per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi. Secondo la ricostruzione dei militari arrivati sul posto dietro richiesta dei sanitari, il giovane, extracomunitario e senza fissa dimora sul territorio piombinese, si era presentato nel pomeriggio in pronto soccorso per essere visitato, iniziando poi a tenere un comportamento «non conforme».

Nella sala d'attesa del triage, spiegano i carabinieri, avrebbe cominciato a manifestare impazienza e a disturbare assumendo una condotta a tratti aggressiva fino ad ostacolare il lavoro di medici e del personale sanitario di turno, allo scopo di essere visitato prima di altri pazienti. Il comportamento del 22enne avrebbe costretto un'infermiera a richiedere l'intervento dei militari il cui arrivo ha poi reso possibile la ripresa delle normali attività nell'ospedale. Il giovane avrebbe anche rivolto minacce e ingiurie verso i Carabinieri che dopo averlo identificato, hanno provveduto ad allontanarlo dalla struttura. Infine la denuncia.