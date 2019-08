Livorno, 13 agosto 2019 - Una donna di 70 anni, con la patente scaduta, nella mattinata del 12 agosto, alle 11.20 ha urtato uno scooter e ha proseguito senza fermarsi. È accaduto sulla strada parallela al viale Carducci, davanti al negozio Maury’s. Per fortuna la ragazza che era sul motorino non ha riportato conseguenze serie.

Alla settantenne, quando è stata rintracciata, è stata contestata la guida con la patente scaduta e l’omissione di soccorso per l’allontanamento dal luogo dell’incidente, per il quale la polizia muncipale le ha comitato solo una sanzione amministrativa perché ha causato danni alle cose e nessuna ferita a persone. Il mezzo che guidava è invece risultato in regola con la copertura assicurativa e la revisione. Non è stato facile trovare l’anziana che, nell’allontanarsi dal luogo dei sinistro sotto lo sguardo attonito dei testimoni, ha anche colpito un’auto in sosta.

La pattuglia dei vigili urbani è poi riuscita a bloccare la donna in via Mastacchi.