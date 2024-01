Portoferraio, 56enne arrestato per spaccio di droga

Portoferraio (Livorno), 20 gennaio 2023 – Nuova operazione dei Carabinieri di Portoferraio che hanno arrestato un 56enne elbano per detenzione di cocaina e hashish ai fini di spaccio.

I militari dell’Aliquota Operativa del NOR stavano tenendo d'occhio un’abitazione isolata della zona periferica di Portoferraio che di recente era stata oggetto di alcune segnalazioni, e hanno individuato i movimenti sospetti di un 56enne di Portoferraio mentre stava rincasando nella sua abitazione. Nel corso della perquisizione domiciliare i carabinieri hanno rinvenuto circa 100 gr di droga tra cocaina ed hashish oltre a circa 600 euro in contanti, un bilancino digitale di precisione e materiale usualmente impiegato per la preparazione delle dosi.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e l’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato ristretto agli arresti domiciliari.

Il risultato operativo è frutto della continua e metodica attività di contrasto all’illegalità, nel caso specifico all’assunzione ed allo spaccio droghe, condotta dai reparti dipendenti dal Comando Compagnia Carabinieri di Portoferraio che proseguiranno su tutta l’isola.