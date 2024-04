Portoferraio, guida ubriaco il camion dei rifiuti: patente ritirata

Portoferraio (Livorno), 30 aprile 2024 - Era alla guida di un autocarro per la raccolta dei rifiuti urbani in evidente stato di ebbrezza. Per quwsto è stato denunciato un operaio 50enne e via patente. I carabinieri del Norm della compagnia di Portoferraio avevano notato il mezzo della società che espleta il servizio ecologico sull'isola procedere con andatura insolitamente zigzagante ed incerta, spiegano gli investigatori in una nota, e pertanto avevano deciso di fermarlo e controllarlo. Il conducente, avendo manifestato l'inequivocabile sintomatologia da ebbrezza, è stato invitato a sottoporsi ad accertamento etilometrico che ha rilevato un tasso alcolico nel sangue pari a 1,16 g/l, molto elevato in quanto per la guida di tali veicoli deve essere pari a zero. Al 50enne è stata immediatamente ritirata la patente, mentre l'autocarro è stato affidato ad un secondo autista, fatto sopraggiungere sul posto, in grado di poter garantire la prosecuzione del servizio.

Maurizio Costanzo